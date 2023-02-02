Чипированный пес прокусил руку первокласснику в Югре

Югорский активист разместил на своей странице в VK информацию об очередном нападении бродячей собаки на ребенка.
Отмечается, что многие родители вынуждены встречать своих детей после их занятий в школе на Спортивной улице, так как там бесчинствует стая безнадзорных собак, которую прикормили легкомысленные прохожие. На днях одна из чипированных собак набросилась на первоклассника и укусила его за руку, сообщает Stribuna.
Пострадавшего госпитализировали в больницу, там хирург признался, что это первый случай за день. Родители мальчика уже написали заявление в полицию. Свои подписи готовы поставить под ним многие встревоженные горожане.