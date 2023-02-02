Чипированный пес прокусил руку первокласснику в Югре

Отмечается, что многие родители вынуждены встречать своих детей после их занятий в школе на Спортивной улице, так как там бесчинствует стая безнадзорных собак, которую прикормили легкомысленные прохожие. На днях одна из чипированных собак набросилась на первоклассника и укусила его за руку, сообщает Stribuna.