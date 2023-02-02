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Пожилая петербурженка упала на заледенелом тротуаре, попала в больницу и умерла

Происшествия
Пожилая петербурженка упала на заледенелом тротуаре, попала в больницу и умерла

Пожилая жительница Северной столицы умерла после того, как поскользнулась на заснеженном тротуаре на Выборгском шоссе.

Как сообщил источник в полиции, 65-летняя пенсионерка вечером 28 января поскользнулась возле дома № 108 на Выборгском шоссе. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации пострадавшей, у нее диагностировали закрытый перелом нижней трети правой бедренной кости и острый инфаркт. Вечером 1 февраля стало известно о ее смерти.

Стоит отметить, что все больше петербуржцев оказываются в травмпунктах из-за падений на заледенелых улицах города. Только за последние четыре дня травмы получили сразу 17 человек. Несмотря на неутешительную статистику, команда губернатора Александра Беглова отказывается искать решение проблемы, а город продолжает утопать в снегу.
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