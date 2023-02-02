Пожилая петербурженка упала на заледенелом тротуаре, попала в больницу и умерла

Стоит отметить, что все больше петербуржцев оказываются в травмпунктах из-за падений на заледенелых улицах города. Только за последние четыре дня травмы получили сразу 17 человек. Несмотря на неутешительную статистику, команда губернатора Александра Беглова отказывается искать решение проблемы, а город продолжает утопать в снегу.