Горы снега и гололед грозят жителям Петербурга в ближайшие дни

Циклон принесет на территорию Петербурга снегопады, которые будут продолжаться несколько дней.
Погода меняться не должна, однако снег будет идти постоянно. Об этом заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
«В Санкт-Петербурге снежный покров уже до 9-13 см, на Карельском перешейке от 20 до 30 см, на востоке Ленинградской области превышает местами и 50 см», — написал он в своем Telegram-канале.
Столбики уличных термометров покажут от 0 до −5 градусов, поэтому существует риск образования травмоопасной гололедицы. Местами похолодает от −5 до −10 градусов.
Подобный прогноз означает, что горожане после продолжительного периода оттепели вновь столкнутся с неочищенными от сугробов улицами и вечерними автомобильными пробками. Петербуржцы не раз жаловались губернатору Александру Беглову на ужасную работу коммунальщиков, которые, помимо всего прочего, посыпают тротуары опасными реагентами. Однако градоначальник, по всей видимости, проблему предпочитает игнорировать, уповая на то, что весной снег растает сам.