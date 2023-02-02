Горы снега и гололед грозят жителям Петербурга в ближайшие дни

Подобный прогноз означает, что горожане после продолжительного периода оттепели вновь столкнутся с неочищенными от сугробов улицами и вечерними автомобильными пробками. Петербуржцы не раз жаловались губернатору Александру Беглову на ужасную работу коммунальщиков, которые, помимо всего прочего, посыпают тротуары опасными реагентами. Однако градоначальник, по всей видимости, проблему предпочитает игнорировать, уповая на то, что весной снег растает сам.