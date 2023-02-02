Пилот ВВС Украины заявил о превосходстве российского истребителя Су-27 над американским F-16

Украинский летчик после тренировочного полета на американском самолете F-16 заявил, что он уступает российскому истребителю Су-27.
Пилот ВВС Украины признался, что американский самолет ему понравился, однако российская машина превосходит конкурента по характеристикам.
«Ближнеманевренный воздушный бой. Но тут Су-27 — король. Тут уже никуда не деться», — заявил украинский летчик.
Ранее стало известно, что украинские власти настойчиво выпрашивают у стран Запада боевую авиацию, в том числе американские самолеты F-16.