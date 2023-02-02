Лавров признался, что больше не следит за саммитами ЕС из-за «самоедства» объединения

Дипломат уточнил, что больше не наблюдает за мероприятиями объединения, так как сообщество «грызет» себя изнутри. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в ходе беседы с корреспондентами РИА Новости и «Россия-24».