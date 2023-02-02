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Лавров признался, что больше не следит за саммитами ЕС из-за «самоедства» объединения

Политика
Лавров признался, что больше не следит за саммитами ЕС из-за «самоедства» объединения

Руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал неожиданное признание о своем отношении к саммитам Европейского союза. Информация об этом обнародована 2 февраля.

Дипломат уточнил, что больше не наблюдает за мероприятиями объединения, так как сообщество «грызет» себя изнутри. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в ходе беседы с корреспондентами РИА Новости и «Россия-24».

«Я перестал следить за саммитами Евросоюза», — добавил Лавров.

Ранее министр иностранных дел России сказал, что Вашингтон «подмял» под себя Евросоюз и лишил его возможности вести самостоятельную политику.
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