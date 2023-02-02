СОМБ: российские инструкторы провели очередную тренировку с военнослужащими армии ЦАР

Банги, 2 февраля. Российские инструкторы провели очередную тренировку с военнослужащими Вооруженных сил ЦАР (FACA). Об этом сообщил Telegram-канал Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).
Обучение происходит на регулярной основе. Солдаты FACA постигают азы рукопашного боя и посещают занятия по стрельбе под бдительным присмотром высококвалифицированных экспертов из РФ.
Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно тренируют личный состав армии республики. Благодаря их консультативной поддержке правительственные войска очистили северные регионы страны от бандформирований.
Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа высоко оценил военно-техническое сотрудничество между Москвой и Банги. Он сообщил, что планирует обсудить с Министерством обороны РФ вопрос увеличения числа отечественных специалистов.
Ранее самолеты центральноафриканских ВВС уничтожили лагерь террористов на севере страны. При поддержке сухопутных групп истребитель-штурмовик L-39 «Альбатрос» ликвидировал радикалов в 11 километрах от города Гордил.