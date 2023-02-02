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Наталья Фриске призналась, что ее достает душевнобольной поклонник покойной сестры

Шоу-бизнес
Наталья Фриске призналась, что ее достает душевнобольной поклонник покойной сестры

Певица Наталья Фриске рассказала, что ее достает душевнобольной фанат покойной сестры Жанны. Мужчина пишет ей сообщения каждую весну и осень.

Фриске призналась, что не общается с неадекватными поклонниками родственницы. Однако есть мужчина, который назойливо пытается начать общение с ней.

«Есть один душевнобольной мужчина, который пишет мне с разных номеров, у меня уже больше 300 номеров заблокировано. И начинается писанина осенью или весной, когда у психов обострение», — пожаловалась она в соцсетях.

Напомним, исполнительница хита «Малинки» скончалась летом 2015 года. Жанна Фриске несколько лет боролась с агрессивной формой рака головного мозга.
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