Наталья Фриске призналась, что ее достает душевнобольной поклонник покойной сестры

Певица Наталья Фриске рассказала, что ее достает душевнобольной фанат покойной сестры Жанны. Мужчина пишет ей сообщения каждую весну и осень.
Фриске призналась, что не общается с неадекватными поклонниками родственницы. Однако есть мужчина, который назойливо пытается начать общение с ней.
«Есть один душевнобольной мужчина, который пишет мне с разных номеров, у меня уже больше 300 номеров заблокировано. И начинается писанина осенью или весной, когда у психов обострение», — пожаловалась она в соцсетях.
Напомним, исполнительница хита «Малинки» скончалась летом 2015 года. Жанна Фриске несколько лет боролась с агрессивной формой рака головного мозга.