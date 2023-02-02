Экс-защитник «Зенита» Мейра считает потерей для мирового футбола уход РФС в Азию

Бывший игрок петербургского «Зенита» Фернандо Мейра прокомментировал возможный уход Российского футбольного союза (РФС) в Азию. Португалец считает, что это станет потерей для всего мирового футбола в целом.
Мейра признался, что ждет окончания специальной военной операции на территории Украины. Португалец призвал РФС не выходить из Состава европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Для мирового футбола будет плохо, если Россия перейдёт в азиатскую федерацию. Там другой уровень развития. У российского футбола большой потенциал», — цитирует Мейру издание «Чемпионат».
Напомним, РФС в конце декабря 2022 года создал специальную комиссию по оценке возможности перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Окончательное решение по данному вопросу должно быть принято в начале марта текущего года.