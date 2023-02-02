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Олимпийский чемпион Майгуров привез самарским спортсменам 10 комплектов отечественных лыж

Спорт

В Самарскую область с рабочим визитом приехал президент Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Виктор Майгуров. Он передал самарским спортсменам 10 комплектов лыж и палок отечественного производства.

Олимпийский чемпион Майгуров привез самарским спортсменам 10 комплектов отечественных лыж

Он также сообщил, что в нынешнем году федерация биатлона Самарской области получит от Союза биатлонистов России 1 миллион рублей на приобретение спортивного инвентаря, передает сетевое издание «ВолгаНьюс».

Вместе с врио министра спорта региона Лидией Рогожинской президент СБР посетил биатлонный комплекс «Беркут» в Камышинском районе и ознакомился с условиями тренировок спортсменов. Именно здесь начинал свой путь уроженец Камышлы, неоднократный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов.
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