Олимпийский чемпион Майгуров привез самарским спортсменам 10 комплектов отечественных лыж

В Самарскую область с рабочим визитом приехал президент Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Виктор Майгуров. Он передал самарским спортсменам 10 комплектов лыж и палок отечественного производства.
Он также сообщил, что в нынешнем году федерация биатлона Самарской области получит от Союза биатлонистов России 1 миллион рублей на приобретение спортивного инвентаря, передает сетевое издание «ВолгаНьюс».
Вместе с врио министра спорта региона Лидией Рогожинской президент СБР посетил биатлонный комплекс «Беркут» в Камышинском районе и ознакомился с условиями тренировок спортсменов. Именно здесь начинал свой путь уроженец Камышлы, неоднократный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов.