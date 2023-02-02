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Гастроэнтеролог Гассиева назвала причины развития рака желудка

Общество
Гастроэнтеролог Гассиева назвала причины развития рака желудка

Рак желудка – злокачественная опухоль, исходящая из слизистой оболочки желудка. Врач-гастроэнтеролог «Клиники Доктора Пеля» Анастасия Гассиева рассказала корреспонденту ФАН причины образования рака желудка.

По словам врача, к факторам риска, способствующим возникновению рака желудка, относят наследственную предрасположенность. Также Гассиева отметила, что неправильное питание тоже играет немаловажную роль в организме. Злоупотребление алкоголем и курением, а также недостаточное употребление свежих овощей и фруктов пагубно влияют на желудок.

Если вы любите соленую пищу, то рекомендуется уменьшить количество продуктов с высоким содержанием поваренной соли для профилактики рака желудка. Однако по словам эксперта, самым важным фактором риска развития злокачественной опухоли является инфекция Helicobacter pylori. Также Гассиева заявила, что у пациентов с ранними стадиями рака желудка какие-либо клинические проявления, в частности, боли, как правило, отсутствуют.

«Первые симптомы рака желудка могут соответствовать так называемому синдрому малых признаков, описанному А.И. Савицким и включающему в себя немотивированную общую слабость, утомляемость, снижение работоспособности. В то же время высокой является распространенность среди населения симптомов диспепсии, к которым относятся боли и чувство жжения в эпигастрии, тошнота, отрыжка, немотивированное снижение массы тела», — заявила врач.

Пациентам, страдающим гастритом, рекомендуется регулярно навещать врача и проводить комплексное обследование желудка, для того, чтобы предотвратить возможное появление ракового заболевания органа

Гастроэнтеролог Гассиева назвала причины развития рака желудка
«Наилучшим вариантом неинвазивной оценки предопухолевых изменений слизистой оболочки желудка является серологический скрининг, который включает в себя такие биомаркеры как: пепсиноген 1 и 2, и их соотношение, Гастрин 17 и антитела к Helicobacter pylori. В отличие от сывороточных онкомаркеров, которые бесполезны при раннем раке, но целесообразны для выявления рецидивов, отдаленных метастазов и прогнозирования выживаемости», — подчеркнула врач-гастроэнтеролог.

Рано поставленный диагноз хронического гастрита определяет доброкачественное течение заболевания. Потенциальные риски для жизни возникают, когда данное расстройство желудка длительно остается нераспознанным.
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