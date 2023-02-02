Гастроэнтеролог Гассиева назвала причины развития рака желудка

Если вы любите соленую пищу, то рекомендуется уменьшить количество продуктов с высоким содержанием поваренной соли для профилактики рака желудка. Однако по словам эксперта, самым важным фактором риска развития злокачественной опухоли является инфекция Helicobacter pylori. Также Гассиева заявила, что у пациентов с ранними стадиями рака желудка какие-либо клинические проявления, в частности, боли, как правило, отсутствуют.