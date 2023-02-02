Гастроэнтеролог Гассиева назвала причины развития рака желудка

Рак желудка – злокачественная опухоль, исходящая из слизистой оболочки желудка. Врач-гастроэнтеролог «Клиники Доктора Пеля» Анастасия Гассиева рассказала корреспонденту ФАН причины образования рака желудка.
По словам врача, к факторам риска, способствующим возникновению рака желудка, относят наследственную предрасположенность. Также Гассиева отметила, что неправильное питание тоже играет немаловажную роль в организме. Злоупотребление алкоголем и курением, а также недостаточное употребление свежих овощей и фруктов пагубно влияют на желудок.
Если вы любите соленую пищу, то рекомендуется уменьшить количество продуктов с высоким содержанием поваренной соли для профилактики рака желудка. Однако по словам эксперта, самым важным фактором риска развития злокачественной опухоли является инфекция Helicobacter pylori. Также Гассиева заявила, что у пациентов с ранними стадиями рака желудка какие-либо клинические проявления, в частности, боли, как правило, отсутствуют.
«Первые симптомы рака желудка могут соответствовать так называемому синдрому малых признаков, описанному А.И. Савицким и включающему в себя немотивированную общую слабость, утомляемость, снижение работоспособности. В то же время высокой является распространенность среди населения симптомов диспепсии, к которым относятся боли и чувство жжения в эпигастрии, тошнота, отрыжка, немотивированное снижение массы тела», — заявила врач.
Пациентам, страдающим гастритом, рекомендуется регулярно навещать врача и проводить комплексное обследование желудка, для того, чтобы предотвратить возможное появление ракового заболевания органа
«Наилучшим вариантом неинвазивной оценки предопухолевых изменений слизистой оболочки желудка является серологический скрининг, который включает в себя такие биомаркеры как: пепсиноген 1 и 2, и их соотношение, Гастрин 17 и антитела к Helicobacter pylori. В отличие от сывороточных онкомаркеров, которые бесполезны при раннем раке, но целесообразны для выявления рецидивов, отдаленных метастазов и прогнозирования выживаемости», — подчеркнула врач-гастроэнтеролог.
Рано поставленный диагноз хронического гастрита определяет доброкачественное течение заболевания. Потенциальные риски для жизни возникают, когда данное расстройство желудка длительно остается нераспознанным.