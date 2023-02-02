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Алексей Селиванов назвал «испанской забастовкой» неспособность Мадрида передать Киеву танки Leopard

Весь мир
Алексей Селиванов назвал «испанской забастовкой» неспособность Мадрида передать Киеву танки Leopard

«Испанская забастовка» почти то же, что итальянская. Такое заявление сделал экс-помощник министра обороны Украины до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес ранее исключила возможность передачи «незалежной» танков Leopard из-за их «плачевного состояния». Вместо этого Мадрид может отправить Киеву 20 бронетранспортеров M113, сообщает Europa Press.

Алексей Селиванов назвал «испанской забастовкой» неспособность Мадрида передать Киеву танки Leopard

Селиванов отметил, что многие в европейских странах понимают, что давать оружие бывшей УССР бесперспективно. Ведь украинское государство все равно не победит.

«Также это ухудшает отношения с Россией, которая была, есть и будет. Но напрямую отказать американцам, хлопнуть по столу и сказать "нет!" они, видимо, не могут — не так растили европейскую бюрократию последние десятилетия.

Поэтому происходит так называемая итальянская забастовка — все соглашаются, но либо сплавляют такие танки, которые служат недолго, либо соглашаются передать старье, которое не в состоянии доехать до Украины даже на траках или на платформах, как в случае с Испанией», — пояснил собеседник ФАН.

Как подполковник подчеркивал и ранее, происходящее не повод для шапкозакидательства. Запад и так слишком много средств и боеприпасов передает Украине.

Алексей Селиванов назвал «испанской забастовкой» неспособность Мадрида передать Киеву танки Leopard

«Необходимо понять, что пока НАТО официально не ввязалось в конфликт, Россия имеет все возможности победить украинский режим. Ну и стоит здраво отметить, что Альянс с таким "чудесным" боевым потенциалом, как у испанцев, наверное, все-таки ввязываться в полноценную войну против РФ не захочет», — резюмировал эксперт.

Ранее Алексей Селиванов заявил в беседе с ФАН, что разнести западные танки следует сразу после пересечения ими украино-польской границы.
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