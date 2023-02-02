Алексей Селиванов назвал «испанской забастовкой» неспособность Мадрида передать Киеву танки Leopard

«Испанская забастовка» — почти то же, что итальянская. Такое заявление сделал экс-помощник министра обороны Украины до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес ранее исключила возможность передачи «незалежной» танков Leopard из-за их «плачевного состояния». Вместо этого Мадрид может отправить Киеву 20 бронетранспортеров M113, сообщает Europa Press.
Селиванов отметил, что многие в европейских странах понимают, что давать оружие бывшей УССР бесперспективно. Ведь украинское государство все равно не победит.
«Также это ухудшает отношения с Россией, которая была, есть и будет. Но напрямую отказать американцам, хлопнуть по столу и сказать "нет!" они, видимо, не могут — не так растили европейскую бюрократию последние десятилетия.
Поэтому происходит так называемая итальянская забастовка — все соглашаются, но либо сплавляют такие танки, которые служат недолго, либо соглашаются передать старье, которое не в состоянии доехать до Украины даже на траках или на платформах, как в случае с Испанией», — пояснил собеседник ФАН.
Как подполковник подчеркивал и ранее, происходящее не повод для шапкозакидательства. Запад и так слишком много средств и боеприпасов передает Украине.
«Необходимо понять, что пока НАТО официально не ввязалось в конфликт, Россия имеет все возможности победить украинский режим. Ну и стоит здраво отметить, что Альянс с таким "чудесным" боевым потенциалом, как у испанцев, наверное, все-таки ввязываться в полноценную войну против РФ не захочет», — резюмировал эксперт.
Ранее Алексей Селиванов заявил в беседе с ФАН, что разнести западные танки следует сразу после пересечения ими украино-польской границы.