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Лавров: у России есть все необходимое для достижения целей СВО

Армия
Лавров: у России есть все необходимое для достижения целей СВО

Россия имеет все, что ей необходимо для достижения заданных целей спецоперации по защите Донбасса. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что страна не обращалась к странам - членам Организации Договора о коллективной безопасности за помощью в военной поддержке. Российские войска выполняют боевые задачи своими силами без чьей-либо помощи.

«Мы исходим из того, что все необходимое для того, чтобы решить задачи специальной военной операции», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что у российской армии есть все средства для завершения преступных действий, которые Запад начал через киевский режим еще после государственного переворота на Украине.
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