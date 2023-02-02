Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ростовские хирурги избавил мужчину от огромной опухоли

Общество
Ростовские хирурги избавил мужчину от огромной опухоли

Хирурги онкоцентра в Ростове-на-Дону выпонили очень сложную операцию.

У поступившего на лечение пациента обнаружили крупную опухоль щитовидной железы, которая охватила шею и грудную клетку, сдавив пищевод и трахею, а также сдавила магистральные сосуды. В итоге мужчина задыхался, сообщает 1rnd.ru.

Врачам пришлось решать вопрос искусственной вентиляции легких, так как свободный просвет в трахее не превышал девяти миллиметров. В операции приняли участие две бригады хирургов. Удаленная опухоль оказалась доброкачественной, пациента уже готовят к выписке.
ростов-на-дону хирурги опухоль
Военкоры ФАН
Лучшие в аду