Ростовские хирурги избавил мужчину от огромной опухоли

Хирурги онкоцентра в Ростове-на-Дону выпонили очень сложную операцию.
У поступившего на лечение пациента обнаружили крупную опухоль щитовидной железы, которая охватила шею и грудную клетку, сдавив пищевод и трахею, а также сдавила магистральные сосуды. В итоге мужчина задыхался, сообщает 1rnd.ru.
Врачам пришлось решать вопрос искусственной вентиляции легких, так как свободный просвет в трахее не превышал девяти миллиметров. В операции приняли участие две бригады хирургов. Удаленная опухоль оказалась доброкачественной, пациента уже готовят к выписке.