DPA: группа солдат ВСУ прибыла в Германию для обучения эксплуатации ЗРК Patriot

Группа украинских военнослужащих прибыла в Германию для участия в тренировочных мероприятиях, сообщает информационное агентство DPA, ссылаясь на источники в силовых структурах ФРГ.
По данным журналистов, солдаты были доставлены на территорию Германии во вторник, 31 января. Им предстоит пройти курс по эксплуатации американских зенитных ракетных комплексов Patriot.
«Украинские солдаты прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетной системе Patriot. Группа уже приземлилась во вторник», — сказано в публикации.
Как утверждается, обучение начнется в четверг, 2 февраля. Тренировки пройдут порядка 70 военнослужащих ВСУ.