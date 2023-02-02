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DPA: группа солдат ВСУ прибыла в Германию для обучения эксплуатации ЗРК Patriot

Армия
DPA: группа солдат ВСУ прибыла в Германию для обучения эксплуатации ЗРК Patriot

Группа украинских военнослужащих прибыла в Германию для участия в тренировочных мероприятиях, сообщает информационное агентство DPA, ссылаясь на источники в силовых структурах ФРГ.

По данным журналистов, солдаты были доставлены на территорию Германии во вторник, 31 января. Им предстоит пройти курс по эксплуатации американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

«Украинские солдаты прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетной системе Patriot. Группа уже приземлилась во вторник», — сказано в публикации.

Как утверждается, обучение начнется в четверг, 2 февраля. Тренировки пройдут порядка 70 военнослужащих ВСУ.
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