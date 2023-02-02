Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Шахназаров объяснил, почему России не удастся «убрать» критикующих СВО звезд эстрады

Политика
Шахназаров объяснил, почему России не удастся «убрать» критикующих СВО звезд эстрады

России не удастся «избавиться» от эстрадных звезд, которые критикуют действия Москвы на украинской земле, по примеру китайского государства. Истинные причины этого обнажил публицист Михаил Шахназаров.

Эксперт в эфире YouTube-шоу «Полный абзац» напомнил, что один китайский актер всего из-за одного снимка возле синтоистского храма за считанные часы лишился славы и карьеры. Информация о нем даже исчезла из поисковых систем. Однако в России подобное развитие событий не представляется возможным. Поэтому люди, которые критикуют СВО или же просто не имеют таланта, продолжат появляться на экранах. Причина этого заключается в том, что подобных артистов покрывают те, кто просто не желает, чтобы россияне умственно развивались, сказал публицист.

«Что такое та же Ольга Бузова? У девушки нет никаких талантов, но она везде, потому что молодежь нужно кормить этим: "Ребята, не надо развиваться – будьте как Бузова". Поэтому я к этому отношусь без особых надежд», — уточнил Шахназаров.

Ранее политолог Яков Кедми сказал, что отток россиян из страны отразится лишь на сфере эстрады.
бузова шахназаров китай эстрада спецоперация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду