Шахназаров объяснил, почему России не удастся «убрать» критикующих СВО звезд эстрады

Эксперт в эфире YouTube-шоу «Полный абзац» напомнил, что один китайский актер всего из-за одного снимка возле синтоистского храма за считанные часы лишился славы и карьеры. Информация о нем даже исчезла из поисковых систем. Однако в России подобное развитие событий не представляется возможным. Поэтому люди, которые критикуют СВО или же просто не имеют таланта, продолжат появляться на экранах. Причина этого заключается в том, что подобных артистов покрывают те, кто просто не желает, чтобы россияне умственно развивались, сказал публицист.