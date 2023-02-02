Шахназаров объяснил, почему России не удастся «убрать» критикующих СВО звезд эстрады

России не удастся «избавиться» от эстрадных звезд, которые критикуют действия Москвы на украинской земле, по примеру китайского государства. Истинные причины этого обнажил публицист Михаил Шахназаров.
Эксперт в эфире YouTube-шоу «Полный абзац» напомнил, что один китайский актер всего из-за одного снимка возле синтоистского храма за считанные часы лишился славы и карьеры. Информация о нем даже исчезла из поисковых систем. Однако в России подобное развитие событий не представляется возможным. Поэтому люди, которые критикуют СВО или же просто не имеют таланта, продолжат появляться на экранах. Причина этого заключается в том, что подобных артистов покрывают те, кто просто не желает, чтобы россияне умственно развивались, сказал публицист.
«Что такое та же Ольга Бузова? У девушки нет никаких талантов, но она везде, потому что молодежь нужно кормить этим: "Ребята, не надо развиваться – будьте как Бузова". Поэтому я к этому отношусь без особых надежд», — уточнил Шахназаров.
Ранее политолог Яков Кедми сказал, что отток россиян из страны отразится лишь на сфере эстрады.