Лаврову и Конашенкову выписали повестки в суд по делу о фейках про российскую армию

Лавров, Небензя и Конашенков, как пишет СМИ, могут быть вызваны в качестве свидетелей. Соответствующая инициатива поступила со стороны защиты обвиняемого. При этом указывается, что обеспечить явку должна сторона защиты, суд лишь создал условия для этого.