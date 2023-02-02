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Лаврову и Конашенкову выписали повестки в суд по делу о фейках про российскую армию

Происшествия
Лаврову и Конашенкову выписали повестки в суд по делу о фейках про российскую армию

Тимирязевский суд Москвы вызовет главу МИД РФ Сергея Лаврова, постпреда РФ в ООН Василия Небензю и представителя Минобороны Игоря Конашенкова на заседание по уголовному делу о фейках про ВС РФ. Им выписали соответствующие повестки, сообщает РБК.

Лавров, Небензя и Конашенков, как пишет СМИ, могут быть вызваны в качестве свидетелей. Соответствующая инициатива поступила со стороны защиты обвиняемого. При этом указывается, что обеспечить явку должна сторона защиты, суд лишь создал условия для этого.

Речь идет о деле студента факультета кибернетики МГУ. Молодого человека обвиняют в распространении фейков о ВС РФ, ему грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время студент находится в СИЗО.
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