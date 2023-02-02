Политолог Кедми назвал две причины перехода Невзорова в оппозиционеры

Публицист Александр Невзоров✱, который раньше активно поддерживал президента РФ Владимира Путина, впоследствии резко поменял свои взгляды.
Он неоднократно выступал с критикой действующей власти и русской церкви. О поводах для такой перемены изданию iReactor рассказал политолог Яков Кедми.
«Две причины: или продался, или двинулся умом. Если он так решил, значит, он так думает», — заявил политолог, уточнив, что точной причины назвать не может.
Неоднозначные выходки публициста и выпады в адрес ВС РФ привлекли внимание российских властей, что закончилось судебным преследованием. Московский Басманный суд заочно приговорил публициста Александра Невзорова к восьми годам лишения свободы по делу о фейках про Вооруженные силы РФ. Ему также будет запрещено заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов в течение четырех лет.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами