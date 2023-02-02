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Премьер-министр Буркина-Фасо обсудил с главой правительства Того сотрудничество в экономической сфере

Весь мир
Премьер-министр Буркина-Фасо обсудил с главой правительства Того сотрудничество в экономической сфере

Ломе, 2 февраля. Премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела обсудил с тоголезской коллегой Виктуарой Сидемехо Томега-Догбе перспективы экономического партнерства.

В рамках рабочего визита политики посетили промышленный парк Акетикопе. В ходе переговоров представитель Уагадугу предложил построить железную дорогу, которая укрепит экспортный потенциал двух государств.

Кроме того, Тамбела обсудил с премьер-министром Того создание в Ломе особой экономической зоны для буркинийских предпринимателей. Благодаря торговому анклаву бизнесмены получат выход к морским путям на более выгодных условиях.

Представитель властей в Уагадугу передал от президента Траоре послание, касающееся координации действий по обеспечению безопасности в регионе. Согласно документу, глава государства предложил усилить совместные мероприятия в борьбе с террористической угрозой.

Премьер-министр Того поддержала все инициативы буркинийского коллеги. Виктуара Сидемехо Томега-Догбе заявила, что народы обеих стран имеют долгую историю продуктивного сотрудничества.

Ранее Аполлинер Кьелем де Тамбела в ходе визита в Мали предложил властям в Бамако создать единое экономическое пространство. По его мнению, общая торговая площадка станет основой для формирования Федерации Сахеля.
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