Премьер-министр Буркина-Фасо обсудил с главой правительства Того сотрудничество в экономической сфере

Ломе, 2 февраля. Премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела обсудил с тоголезской коллегой Виктуарой Сидемехо Томега-Догбе перспективы экономического партнерства.
В рамках рабочего визита политики посетили промышленный парк Акетикопе. В ходе переговоров представитель Уагадугу предложил построить железную дорогу, которая укрепит экспортный потенциал двух государств.
Кроме того, Тамбела обсудил с премьер-министром Того создание в Ломе особой экономической зоны для буркинийских предпринимателей. Благодаря торговому анклаву бизнесмены получат выход к морским путям на более выгодных условиях.
Представитель властей в Уагадугу передал от президента Траоре послание, касающееся координации действий по обеспечению безопасности в регионе. Согласно документу, глава государства предложил усилить совместные мероприятия в борьбе с террористической угрозой.
Премьер-министр Того поддержала все инициативы буркинийского коллеги. Виктуара Сидемехо Томега-Догбе заявила, что народы обеих стран имеют долгую историю продуктивного сотрудничества.
Ранее Аполлинер Кьелем де Тамбела в ходе визита в Мали предложил властям в Бамако создать единое экономическое пространство. По его мнению, общая торговая площадка станет основой для формирования Федерации Сахеля.