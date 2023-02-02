Социолог Синельников рассказал о снижении смертности в РФ

По словам эксперта, число умерших в 2021 году было весьма значительным из-за эпидемии коронавируса. В прошлом году пандемия пошла на снижение и число умерших сократилось почти на 500 000 человек или на 22%. Средний срок жизни вырос почти на 2,5 года, а это позитивный результат, подчеркнул специалист.