Социолог Синельников рассказал о снижении смертности в РФ

Росстат опубликовал данные о том, что численность населения России за прошлый год снизилась на 555 000 человек. Эти показатели прокомментировал профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
Как пишет издание Pravda.Ru, профессор указал на то, что за прошлый год в Российской Федерации было зарегистрировано сравнительно небольшое сокращение числа родившихся – на 87 000 или на 6%. Однако при этом количество умерших граждан уменьшилось в гораздо большей степени.
По словам эксперта, число умерших в 2021 году было весьма значительным из-за эпидемии коронавируса. В прошлом году пандемия пошла на снижение и число умерших сократилось почти на 500 000 человек или на 22%. Средний срок жизни вырос почти на 2,5 года, а это позитивный результат, подчеркнул специалист.
Также социолог отметил увеличившееся количество брачных союзов – 974 000 браков, оформленных с января по ноябрь 2022 года, против 860 000 за тот же период 2021 года. Это достаточно большой подъем, примерно на 13%, поделился Синельников.