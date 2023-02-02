Insider: картонные коробки могут окончательно уничтожить экономику США

Снижение спроса на картонные коробки может оказать негативное влияние на экономику США, передает Insider.
Картонные коробки — это барометр здоровья экономики, так как именно они составляют большую часть потребительских расходов американцев. По данным Американской ассоциации производителей гофроупаковки (Fibre Box Association), поставки этого товара в четвертом квартале прошлого года снизились на 8,4%, что стало максимумом с 2009 года.
Производство коробок сократилось, так как примерно 20% производственных мощностей остановились, и это является плохим знаком для американской экономики.