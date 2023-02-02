Петербуржцам не вернут доступ к ключевым городским онлайн-сервисам вплоть до пятницы

Массовый сбой в работе городских сервисов Санкт-Петербурга, который произошел утром четверга, 2 февраля, может быть устранен лишь к пятнице.
Вице-губернатор Северной столицы Станислав Казарин заявил, что специалисты занимаются восстановлением работы ГИС. Именно они пострадали от сбоя.
«В течение суток эти работы планируется завершить», — написал он в соцсетях.
Однако точного времени, которое потребуется на восстановление городских цифровых порталов, Казарин не назвал. Горожане по-прежнему страдают от проблем с доступом к сервису Госуслуг, порталу городского комитета здравоохранения и другим платформам. Они также не могут оплатить парковку, зона которой значительно расширилась при губернаторстве Александра Беглова.
При этом в Смольном не подготовили никаких альтернатив на случай подобного сбоя. Горожане вынуждены парковать автомобили на платные места и верить, что у них получится обжаловать штрафы.