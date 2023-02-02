Петербуржцам не вернут доступ к ключевым городским онлайн-сервисам вплоть до пятницы

Однако точного времени, которое потребуется на восстановление городских цифровых порталов, Казарин не назвал. Горожане по-прежнему страдают от проблем с доступом к сервису Госуслуг, порталу городского комитета здравоохранения и другим платформам. Они также не могут оплатить парковку, зона которой значительно расширилась при губернаторстве Александра Беглова.