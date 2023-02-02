Блогер Гасанханова раскрыла стоимость рекламы в YouTube-шоу «Алена, блин!»

Гасанханова стала гостьей нового выпуска популярного шоу «Алена, блин!». Интересно, что до этого она работала с Жигаловой и искала для ее проекта участников. Именно работая с журналисткой, она решила запустить собственное шоу «ДаДа — НетНет».