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Блогер Гасанханова раскрыла стоимость рекламы в YouTube-шоу «Алена, блин!»

Шоу-бизнес
Блогер Гасанханова раскрыла стоимость рекламы в YouTube-шоу «Алена, блин!»

Блогер и журналистка Наташа Гасанханова рассказала о стоимости рекламы в YouTube-шоу «Алена, блин!». По ее словам, проект Алены Жигаловой получает за интеграцию 600-700 тысяч рублей.

Гасанханова стала гостьей нового выпуска популярного шоу «Алена, блин!». Интересно, что до этого она работала с Жигаловой и искала для ее проекта участников. Именно работая с журналисткой, она решила запустить собственное шоу «ДаДа — НетНет».

Жигалова поинтересовалась у Гасанхановой, сколько проект берет за рекламу. Со слов блогера, такие программы, как ее, получают 300 тысяч рублей.

«Дорогая девочка», — прокомментировала Жигалова.

Гасанханова резко отреагировала на комментарий коллеги и отметила, что «Алена, блин!» зарабатывает в разы больше. По ее словам, шоу 42-летней звезды получает за рекламу 600-700 тысяч рублей.

«Я же все цены знаю. Лучше не играй со мной в эти игры, дорогая девочка», — добавила Гасанханова.

Шоу «Алена, блин!» выходит на платформе YouTube. Гостями проекта становились в основном представители российского шоу-бизнеса.
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