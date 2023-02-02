Дандыкин: у ВС РФ есть системы ПВО для борьбы с американскими умными бомбами GLSDB

Российские войска имеют в своем распоряжении вооружение для эффективной борьбы с умными бомбами GLSDB, которые США могут передать Украине.
С таким заявлением выступил военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что планирующие бомбы активно применялись американцами в Ираке и Афганистане, передает «Военное дело».
«Управляется из космоса и имеет приличную точность. Доставляется она на определенную высоту реактивным двигателем. Может запускаться и с HIMARS», — объяснил он.
Эксперт отметил, что российские системы ПВО хорошо себя показали в ходе спецоперации. По его словам, ВС РФ могут бороться с GLSDB с помощью комплексов «Тор» и «Бук-М3».