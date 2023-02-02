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Байопик «Тетрис» с Никитой Ефремовым покажут на кинофестивале в США

Общество
Байопик «Тетрис» с Никитой Ефремовым покажут на кинофестивале в США

Кинофестиваль SXSW в США отметится громкой премьерой: на его площадке состоится первый показ биографической картины «Тетрис», главную роль в которой сыграл российский актер театра и кино Никита Ефремов.

Как сообщает издание Deadline, в основу ленты легла реальная история голливудского дизайнера видеоигр Хэнка Роджерса, боровшегося за получение прав на созданную советских программистом Алексеем Пажитновым головоломку «Тетрис».

Помимо Ефремова, в фильме также снимались Софья Лебедева, Энтони Бойл, Кен Ямамура, Бен Майлс, Олег Штефанко, Игорь Грабузов и другие. Режиссером картины выступил Джон С. Бейрд.
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