Байопик «Тетрис» с Никитой Ефремовым покажут на кинофестивале в США

Кинофестиваль SXSW в США отметится громкой премьерой: на его площадке состоится первый показ биографической картины «Тетрис», главную роль в которой сыграл российский актер театра и кино Никита Ефремов.
Как сообщает издание Deadline, в основу ленты легла реальная история голливудского дизайнера видеоигр Хэнка Роджерса, боровшегося за получение прав на созданную советских программистом Алексеем Пажитновым головоломку «Тетрис».
Помимо Ефремова, в фильме также снимались Софья Лебедева, Энтони Бойл, Кен Ямамура, Бен Майлс, Олег Штефанко, Игорь Грабузов и другие. Режиссером картины выступил Джон С. Бейрд.