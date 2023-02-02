Аналитик Юрий Голубь объяснил, что десятилетиями сдерживало конфликт на Украине

Многолетние уступки со стороны России в межгосударственных политических и экономических отношениях отложили начало украинского конфликта на десятилетия, считает публицист, политический аналитик Юрий Голубь.
Как отметил он в разговоре с корреспондентом ФАН, последствия распространения национализма на Украине предвидели еще задолго до цветных революций — в 90-х. А после первого Майдана стало очевидно, что столкновения не избежать и это лишь вопрос времени. При этом Россия и пророссийские силы на Украине пытались отсрочить трагедия всеми возможными способами.
«Предупреждения звучали множество раз. Удивительно не то, что начался украинский конфликт, а то, что он не разгорелся еще раньше. Множество уступок как со стороны пророссийских сил на Украине, так и со стороны России в межгосударственных политических и экономических отношениях отложили начало прямого противостояния на десятилетия», — считает аналитик.
Мюнхенская речь президента Владимира Путина не стала для Запада открытием, уверен он. Американцы прекрасно знали, к чему приведет расцвет национализма на Украине. Об этом свидетельствуют и рассекреченные стенограммы между президентами РФ и США. Другое дело, что украинский кризис им был на руку, поэтому они приложили все усилия, чтобы создать его и втянуть в это дело Россию.
«Мюнхенская речь была отнюдь не первым звонком для Запада. На днях в США были рассекречены письма и стенограммы бесед между американскими и российскими политиками в 1992 году и, в том числе между президентами — Борисом Ельциным и Джорджем Бушем-старшим. Уже тогда и Ельцин, и Гайдар предупреждали заокеанских партнеров, что на Украине с ее многомиллионным русским населением расцвет национализма может привести к очень опасным последствиям. Вместо того, чтобы прислушаться к предупреждениям, США и Евросоюз 30 лет последовательно превращали Украину в оружие против России, главный дестабилизирующий элемент у наших границ», — пояснил публицист.
В заключение он отметил, что Западу удалось добиться своей цели, которую он преследовал много лет. В результате Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине, и теперь американцы пытаются втянуть уже европейские государства в открытый конфликт с нашей страной.
При этом уже даже американские издания признают, что Москву намеренно подтолкнули к активным действиям против Киева. Так автор The American Thinker Джаред Петерсон в своем материале прямо написал, что «украинский кризис был фактически спровоцирован вялотекущей войной Запада против Кремля».