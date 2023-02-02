Аналитик Юрий Голубь объяснил, что десятилетиями сдерживало конфликт на Украине

Мюнхенская речь президента Владимира Путина не стала для Запада открытием, уверен он. Американцы прекрасно знали, к чему приведет расцвет национализма на Украине. Об этом свидетельствуют и рассекреченные стенограммы между президентами РФ и США. Другое дело, что украинский кризис им был на руку, поэтому они приложили все усилия, чтобы создать его и втянуть в это дело Россию.