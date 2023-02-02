МИД России пообещал ответить Австрии на высылку дипломатов

Официальная Москва ответит Вене на антироссийский выпад. Соответствующее заявление 2 февраля сделали в Министерстве иностранных дел РФ.
По данным внешнеполитического ведомства, речь идет об объявлении австрийской стороной четырех российских дипломатов персонами нон грата. Известно, что двое из них являются членами постоянной миссии при ООН в Вене.
Ранее сообщалось, что около 2 тысяч человек в Вене приняли участие в митинге в центре города. Люди вышли на улицы, чтобы выразить протест против антироссийских санкций.