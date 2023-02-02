Тарзан получил повестку в военкомат, но бежать из России не стал

Актер, певец, бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко, более известный под сценическим именем Тарзан, оказался в числе россиян, которым пришла повестка в военкомат. Как рассказал его друг, бежать из страны муж певицы Наташи Королевой не стал.