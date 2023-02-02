Минсельхоз РФ: молочные предприятия сформировали запасы сырья для производства заквасок

Кроме того, в России сегодня реализуются крупные инвестиционные проекты по созданию высокотехнологичных производств бактериальных заквасок. Одним из них является запущенное в 2022 году сооружение биофабрики в Ярославской области, чья планируемая ежегодная мощность составит 160 тонн продукции. Другая биофабрика появится на территории Подмосковья, добавили в Минсельхозе.