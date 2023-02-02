Минсельхоз РФ: молочные предприятия сформировали запасы сырья для производства заквасок

Молочные предприятия России собрали достаточный объем ресурсов сырья и компонентов для изготовления бактериальных заквасок. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства РФ, передает «ФедералПресс».
Сотрудники ведомства также указали, что в страну продолжают поступать необходимые ингредиенты. Чтобы обеспечить все производственные потребности, активированы собственные процессы изготовления пищевых ингредиентов.
Кроме того, в России сегодня реализуются крупные инвестиционные проекты по созданию высокотехнологичных производств бактериальных заквасок. Одним из них является запущенное в 2022 году сооружение биофабрики в Ярославской области, чья планируемая ежегодная мощность составит 160 тонн продукции. Другая биофабрика появится на территории Подмосковья, добавили в Минсельхозе.