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Минсельхоз РФ: молочные предприятия сформировали запасы сырья для производства заквасок

Экономика
Минсельхоз РФ: молочные предприятия сформировали запасы сырья для производства заквасок

Молочные предприятия России собрали достаточный объем ресурсов сырья и компонентов для изготовления бактериальных заквасок. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства РФ, передает «ФедералПресс».

Сотрудники ведомства также указали, что в страну продолжают поступать необходимые ингредиенты. Чтобы обеспечить все производственные потребности, активированы собственные процессы изготовления пищевых ингредиентов.

Кроме того, в России сегодня реализуются крупные инвестиционные проекты по созданию высокотехнологичных производств бактериальных заквасок. Одним из них является запущенное в 2022 году сооружение биофабрики в Ярославской области, чья планируемая ежегодная мощность составит 160 тонн продукции. Другая биофабрика появится на территории Подмосковья, добавили в Минсельхозе.
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