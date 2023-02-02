МВД Турции назвало «психологической войной» Запада закрытие консульств ряда стран Европы

Ранее американское диппредставительство рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Стамбула из-за того, что там могут происходить различные террористические акты. На этой же почве ряд европейских стран закрыли свои консульства на турецкой территории. Комментарий Сойлу по этому поводу опубликовали журналисты Hürriyet.