МВД Турции назвало «психологической войной» Запада закрытие консульств ряда стран Европы

Коллективный Запад начал против Анкары «психологическую войну» для того, чтобы лишить ее независимости. Такую точку зрения озвучил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Ранее американское диппредставительство рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Стамбула из-за того, что там могут происходить различные террористические акты. На этой же почве ряд европейских стран закрыли свои консульства на турецкой территории. Комментарий Сойлу по этому поводу опубликовали журналисты Hürriyet.
«Америка и Запад не хотят, чтобы мы были независимыми и свободными в этой географии. В то время, когда мы поставили цель привлечь 60 миллионов туристов, они начали новую психологическую войну против Турции», — сказал министр.
Стоит отметить, что генеральное консульство России продолжает функционировать на территории Турции.