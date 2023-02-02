Премьер-министр Буркина-Фасо предложил властям Мали объединить национальные рынки

Уагадугу, 2 февраля. Премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела предложил Правительству Мали создать единый рынок, чтобы консолидировать экономический потенциал обеих стран.
Чиновник после визита в Бамако отметил, что два государства производят и экспортируют примерно одни и те же товары. По его словам, чтобы добиться большей эффективности, необходимо сформировать общую торговую платформу:
«Мали, как и Буркина-Фасо, является производителем хлопка, крупного рогатого скота и добывает золото. Пока наши страны будут действовать вразнобой, мы не сможем получать выгоду от внешнеэкономической деятельности».
Кроме того, Кьелем де Тамбела выступил за интеграцию обоих государств в единое политическое пространство. Политик заявил, что создание совместной торговой платформы заложит основы для политической интеграции двух республик:
«Еще до того, как я стал премьер-министром, я подготовил проект конституции Федерации Сахеля. Мы можем найти способы сосуществовать вместе в рамках общего пространства».
Ранее Аполлинер Кьелем де Тамбела посетил Бамако и провел переговоры с президентом Мали Ассими Гоита и главой правительства республики Шогелем Кокалла Маига. Политики обсудили вопросы, связанные с двусторонними отношениями, в частности сотрудничество в области региональной безопасности.