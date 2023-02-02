Музыкального педагога детсада в Красноярском крае оштрафовали за насильственные действия

Сотрудница детского сада в городе Минусинск Красноярского края силой усадила девочку на стул. Ей предъявили обвинение по административной статье о насильственных действиях, причинивших боль, но не повлекших уголовных последствий.
Во время занятий в музыкальном зале педагог взяла девочку за предплечье, а другой — за волосы на затылке. После этого она с силой потянула девочку и усадила на стул, причинив ребенку боль, сообщает сетевое издание «НИА — Красноярск». Свои действия работница детского сада объяснила применением психологического приема для успокоения расшалившегося ребенка.
Мировой судья вынес постановление в отношении музыкального педагога, приговорив ее за такие действия к штрафу в размере пяти тысяч рублей.