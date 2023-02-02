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Никита Джигурда и Анастасия Волочкова записали патриотическую песню и сняли клип

Общество
Никита Джигурда и Анастасия Волочкова записали патриотическую песню и сняли клип

Заслуженная артистка России, 47-летняя балерина и танцовщица Анастасия Волочкова анонсировала выход новой песни, в записи которой принимали участие актер Никита Джигурда и блогер Игорь ILAMIN.

Композиция получила название «Делай добро, делай красиво, в каждом из нас русская сила». Как отметила Волочкова в социальных сетях, скоро трек станет доступен для прослушивания.

«Ждите скоро», — написала она.

Помимо этого, в Сети появилось видео, кадры которого были сделаны во время съемок музыкального клипа на эту песню.

Ранее журналистка и блогер Алена Жигалова оправдалась за состояние Волочковой в своем новом YouTube-шоу.
волочкова джигурда клип
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