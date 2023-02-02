Песков: роль американской ЧВК «Моцарт» в боевых действиях на Украине слишком преувеличена

Роль американской частной военной компании «Моцарт» в боевых действиях на Украине слишком преувеличена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На этом фоне официальный представитель Кремля порекомендовал реально оценивать результаты работы присоединившихся к ВСУ наемников из США.
Ранее в издании The New York Times сообщали, что ЧВК «Моцарт» погубили повальное пьянство, стриптиз-клубы и финансовые нарушения. Информация появилась после того, как основатели компании заявили о прекращении ее существования.