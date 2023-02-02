Экономист Колташов рассказал, зачем США укрепляют господство в Евросоюзе

Соединенные Штаты спровоцировали украинский кризис для того, чтобы поссорить Россию и Германию, а также для собственной экономической выгоды. Об этом заявил политический обозреватель из Америки Джимми Дор в программе телеведущего Fox News Такера Карлсона.
По мнению политолога, все, что сейчас происходит – это экономические войны, а российско-украинский конфликт начался из-за сжиженного природного газа. Также таким образом Вашингтон хотел убедиться, что Берлин и Москва никогда не объединяться. Дор уверен, что Белый дом боится объединения российских ресурсов и рабочей силы с немецкими технологиями и капиталом.
Именно поэтому США стоит за терактами на «Северных потоках», а самой страной управляет не администрация Джо Байдена, а военная машина.
Экономист, политолог, историк, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что господин Дор упрощает. По мнению эксперта, Соединенные Штаты решают две совершенно отличных от газовой задач на Украине и действия против России.
«Во-первых, они укрепляют свое господство в Европейском союзе. И забирают его ресурсы для поддержания устойчивости собственной финансовой экономической системы. Во-вторых, они стремятся добиться политического переворота в Москве, чтобы забрать ресурсы Сибири, российские земли, инфраструктуру, все, что смогут взять. Это также необходимо для поддержания устойчивости американской экономической конструкции. Почему все именно так? Они ищут внешнее решение накопившихся весьма серьезных проблем, одна из которых — корпоративные, частные и правительственные долги», — рассказал эксперт.
Сжиженный природный газ, по мнению Колташова — это только маленький элемент большой стратегии, нацеленной на то чтобы, вывести американскую экономику из состояния деградации и вновь обеспечить финансовым корпорациям процветание.
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