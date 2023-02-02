Экономист Колташов рассказал, зачем США укрепляют господство в Евросоюзе

По мнению политолога, все, что сейчас происходит – это экономические войны, а российско-украинский конфликт начался из-за сжиженного природного газа. Также таким образом Вашингтон хотел убедиться, что Берлин и Москва никогда не объединяться. Дор уверен, что Белый дом боится объединения российских ресурсов и рабочей силы с немецкими технологиями и капиталом.