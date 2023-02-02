США оказались в межпотолочном пространстве

Вполне очевидны параллели с известным анекдотом, главный персонаж которого ворвался в дорогой ресторан и с криками: «Давайте скорее, пока не началось!» требовал подать себе разные деликатесы, а когда его спросили об оплате за съеденное, ответил: «Ну вот, началось!» Но эти параллели здесь даже не так интересны, как тот факт, что всё это произошло в созданных американцами абсолютно «под себя» правилах игры, когда они все свои товары и услуги, даже «виртуальные» и фиктивные, продавали сверхдорого, а чужие товары и услуги — покупали сверхдешево (за исключением очень узкого круга ближайших союзников по коллективному Западу), так что до подобного «абзаца» дело не могло дойти никогда. Но «исключительная американская нация» этого добилась. Все цифры её провала (федеральный долг, бюджетный, внешнеторговый дефициты и т. д.) можно с полным основанием «умножать на два» — ошибки не будет. И этот провал уже не финансово-экономический, а цивилизационно-исторический. Что ж, если у дома нет крепкого фундамента, установленные там на любой высоте потолки рано или поздно обвалятся.