США оказались в межпотолочном пространстве

Очень похоже на то, что Соединенные Штаты Америки сегодня оказались между двумя ими же созданными потолками: потолком цен на российские энергоносители и потолком федерального долга.
Более того, чтобы не быть зажатыми, а затем и раздавленными этими подвижными потолками, стремятся любой ценой понизить первый и повысить второй. Но пока что-то не получается. И с потолком цен на российскую нефть, который, по большому счету, просто вывел сделки с нашим «черным золотом» из долларовой сферы, и — особенно — с повышением потолка федерального долга. Так, министр финансов в администрации Байдена Джанет Йеллен уже с середины января не устаёт повторять, что отказ конгрессменов (а в палате представителей теперь большинство у республиканцев) от очередного, уже 81-го по счету повышения потолка федерального долга, ныне достигшего установленной ещё в декабре 2021 года планки в 31,38 трлн долл., станет причиной технического дефолта правительства, ограничения бюджетных расходов, а затем и финансового кризиса с катастрофическими: «непоправимый ущерб национальной экономике и глобальной финансовой стабильности», — последствиями для США.
Правда, времени на то, чтобы избежать подобной катастрофы, успокаивает госпожа Йеллен, ещё предостаточно: первые реальные проблемы с бюджетными тратами начнутся не раньше июня, а в целом денег у американского Минфина хватит до нынешнего августа, или даже до октября, когда начнется новый, уже 2024-й, финансовый год. Так что эта её риторика — всего лишь часть привычного ритуала (как уже отмечено выше, потолок федерального долга повышался уже 80 раз, а за последние 40 лет — 45 раз), — часть, направленная на то, чтобы республиканские «слоны» не слишком протягивали свои хоботы в кормушку, где ныне демократических «ослов». Но в этой риторике всё громче становится весьма любопытная нота, на которую сделал особый акцент самолично 46-й президент США Джо Байден, который к ранее занятой им позиции: никаких переговоров о повышении потолка госдолга США быть не должно, а конгрессмены обязаны повысить этот потолок автоматически, — «подогнал» такое подкрепление: мол, миру важно видеть и знать, что «США по-прежнему оказывают надежное экономическое влияние».
Как говорится, если можно, с этого места подробнее! Что, теперь федеральный долг США стал важным инструментом «глобальной финансовой стабильности» и «надежного экономического влияния»?! В декабре 1971 года, когда администрация другого американского президента, Ричарда Никсона, поставила весь мир перед фактом того, что больше не будет менять доллары на золото по установленному Бреттон-Вудскими соглашениями курсу, тогдашний министр финансов Соединенных Штатов Джон Коннали говорил по-другому, по «праву сильного» просто сообщив своим западным коллегам: «Доллар — это наши деньги и ваша проблема…» Правда, тогда американцы ещё не имели ни такого федерального долга, ни превышающих триллион долларов бюджетного дефицита и отрицательного сальдо внешней торговли. Теперь весь этот «букет» у них (вернее даже — внутри них) есть, и представителям Белого дома приходится изощряться во лжи, выдавая своё стремление и дальше «процветать» за счёт остального человечества за желание сохранить глобальную финансовую стабильность и оказывать надежное экономическое влияние (сюда же можно добавить ежегодные военные расходы под триллион долларов).
Вполне очевидны параллели с известным анекдотом, главный персонаж которого ворвался в дорогой ресторан и с криками: «Давайте скорее, пока не началось!» требовал подать себе разные деликатесы, а когда его спросили об оплате за съеденное, ответил: «Ну вот, началось!» Но эти параллели здесь даже не так интересны, как тот факт, что всё это произошло в созданных американцами абсолютно «под себя» правилах игры, когда они все свои товары и услуги, даже «виртуальные» и фиктивные, продавали сверхдорого, а чужие товары и услуги — покупали сверхдешево (за исключением очень узкого круга ближайших союзников по коллективному Западу), так что до подобного «абзаца» дело не могло дойти никогда. Но «исключительная американская нация» этого добилась. Все цифры её провала (федеральный долг, бюджетный, внешнеторговый дефициты и т. д.) можно с полным основанием «умножать на два» — ошибки не будет. И этот провал уже не финансово-экономический, а цивилизационно-исторический. Что ж, если у дома нет крепкого фундамента, установленные там на любой высоте потолки рано или поздно обвалятся.