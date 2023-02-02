Песков заявил, что Кремль не обсуждает возможность переименования Волгограда в Сталинград

Вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград не обсуждается в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы представителей СМИ.
В беседе с журналистами Песков обратил внимание на результаты социальных опросов, проведенных среди россиян. По данным аналитиков, граждане не поддерживают инициативу о возвращении Волгограду былого названия. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что к данному вопросу следует относиться аккуратно, а также взвешивать все «за» и «против».
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летней годовщине победы в Сталинградской битве. В частности глава государства планирует встретиться с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.