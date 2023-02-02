Песков заявил, что Кремль не обсуждает возможность переименования Волгограда в Сталинград

В беседе с журналистами Песков обратил внимание на результаты социальных опросов, проведенных среди россиян. По данным аналитиков, граждане не поддерживают инициативу о возвращении Волгограду былого названия. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что к данному вопросу следует относиться аккуратно, а также взвешивать все «за» и «против».