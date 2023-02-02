Politico: Запад допускает поставку Украине истребителей вслед за тяжелой бронетехникой

Запад допускает поставки истребителей Киеву, но на текущем этапе намерен сосредоточиться на передаче вооружения, необходимого для отражения якобы надвигающегося штурма. Об этом пишет Politico.
В Пентагоне осознают, что властям Украины необходимо оснастить свои ВВС модернизированными истребителями. Но сегодня все усилия брошены на отправку вооружения, в котором нуждаются Вооруженные силы Украины.
«Это вопрос долгосрочной перспективы», — цитирует издание слова высокопоставленного дипломата одной из стран Восточной Европы.
По словам одного из украинских военных советников, обсуждение поставок истребителей пока на «начальном» этапе. Но он выразил надежду, что Запад изменит свою позицию в ближайшее время.
Ранее «Царьград» писал, что США в категоричной форме отказали Киеву в поставках истребителей F-16.