Политики Запада и Украины призвали ЕС ввести санкции против Киркорова и Собчак

Группа политиков Европейского союза, США и Украины призвали ЕС ввести санкции против певца Филиппа Киркорова, телеведущей Ксении Собчак и ряда других лиц. Инициаторы считают, что эти люди поддерживают спецоперацию на Украине.
Политики Запада и Украины направили министру иностранных дел Швеции Тобиасу Билльстрему письмо с призывом ввести санкции против Собчак, Киркорова, а также главы «Норникеля» Владимира Потанина, актера Стивена Сигала, композитора Игоря Крутого и других лиц.
Как сообщает портал Euractiv, Евросоюз уже призывали ввести санкции в отношении этих лиц в конце 2022 года. По словам депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, цель группы политиков — «синхронизация санкции».