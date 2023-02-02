Лавров рассказал о высоких отношениях между Россией и Китаем

Межгосударственные отношения между Россией и Китаем по качеству выше военного союза. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.
Он пояснил, что Москве и Пекину удалось выстроить партнерство, которое не имеет ограничений и запретных тем. Стороны нацелены на дальнейшее развитие отношений без установления пределов, добавил он для РИА Новости.
Ранее Лавров признал, что Москве приходится противостоять фактически всему блоку НАТО в ходе спецоперации на Украине. Говорить, что Запад лишь вооружает Киев, уже смешно, заключил министр.