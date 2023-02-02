В США раскрыли, как Пентагон намерен обслуживать Abrams на Украине

Запад наладил работы по обслуживанию военной техники, которая может быть использована ВСУ в ходе конфликта.
Озвученной ранее причиной отказа в передаче Украине танков M1A2 Abrams называлась сложность их регламентного обслуживания — в условиях конфликта оно может происходить только в полевых условиях и без достаточного технического обеспечения. При этом отмечалось, что потребность американских танков в обслуживании из-за сложности их конструкции значительно превышает потребности видов боевой техники, к которой привыкли украинские военные.
Специалисты высказывали сомнения, что ВСУ в обозримой перспективе окажутся способны проводить такие работы. Однако Пентагону удалось выстроить методику ремонта техники до уровня, позволяющего Киеву эксплуатировать западное вооружение с достаточным коэффициентом боевой эффективности.
Одним из первых образцов вооружения, требующего к себе внимания больше, чем другие, стали американские 155-мм легкие гаубицы М777, которые появились на Украине весной 2022 года. Боевое использование этих орудий вскоре потребовало технического обслуживания, которое могло быть проведено специалистами только на территории Польши — там располагались американские тыловые технические базы, способные обеспечить выполнение работ.
Американское командование в целях эксперимента (а скорее от невозможности иного способа обслуживания) пошло на использование «виртуального соединения». В удаленном режиме технические специалисты из США при помощи переводчиков стали разъяснять и показывать украинцам все то, что необходимо было сделать в рамках мелкого ремонта. Фактически это выглядело так: по системе видеосвязи эксперт на такой же гаубице показывал, что нужно делать, украинские специалисты повторяли его действия. По мнению Пентагона, этот эксперимент вполне удался, что расширяет возможности по регламентному обслуживанию поставляемой Западом военной техники.
Замначальника командования управления материального обеспечения Сухопутных войск США генерал-лейтенант Кристофер Мохан отмечал, что «накопление подобного опыта на европейском театре военных действий позволяет планировать использование сложной техники на любых других направлениях, так как найден вполне работоспособный вариант поддержания боевой эффективности».
«Уроки, которые мы извлекаем на Украине, применимы к каждому боевому командованию. Мы делаем это прямо сейчас, но с прицелом и на будущее», — заявил генерал.
По словам Мохана, создана некая сеть, включающая в себя специалистов по использованию самых разных систем и различных видов вооружения, объединенная с узлами логистики. Это позволяет быстро формировать заявки на необходимое запасное оборудование, в котором возникает потребность у Украины. Это также позволяет быстро снабжать ВСУ требуемыми запчастями и имуществом.
Когда у Киева появились боевые машины реактивных систем залпового огня HIMARS, их обслуживание сразу было поставлено точно так же, как это уже было отработано на гаубицах М777. Это практически привело к удовлетворению потребностей в проведении тех регламентных работ, которые могли выполнять украинские специалисты. Здесь мы оставим в стороне сообщения об участии в их обслуживании американских военных — из выше изложенного можно видеть, что необходимость в этом отсутствовала или была маловероятной.
Конечно, в Пентагоне ожидают усложнения подобной работы в свете поставок на Украину значительно более сложных боевых систем. Известно, что в ближайшее время Киев получит бронетранспортеры Stryker, боевые машины пехоты Bradley и систему ПВО Patriot. Если первые еще можно с натяжкой назвать относительно простыми, то зенитно-ракетные комплексы к таковым отнести уж точно нельзя. Здесь главным критерием обеспечения технического обслуживания становится надежность каналов связи, по которым проводятся консультации и натурный показ.
Следовательно, Пентагон фактически уже создал инфраструктуру технического обслуживания практически любого образца боевой техники, не исключающего и обслуживание танков M1A2 Abrams.
«Если мы не будем использовать войну на Украине как «окно в будущее», не будем изучать, как будут выглядеть боевые действия на очень смертоносном и сильно рассредоточенном поле боя, мы будем глупцами», — заявил генерал Мохан.