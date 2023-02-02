В США раскрыли, как Пентагон намерен обслуживать Abrams на Украине

Когда у Киева появились боевые машины реактивных систем залпового огня HIMARS, их обслуживание сразу было поставлено точно так же, как это уже было отработано на гаубицах М777. Это практически привело к удовлетворению потребностей в проведении тех регламентных работ, которые могли выполнять украинские специалисты. Здесь мы оставим в стороне сообщения об участии в их обслуживании американских военных — из выше изложенного можно видеть, что необходимость в этом отсутствовала или была маловероятной.