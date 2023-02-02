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Лавров счел нарушением международного права планы Запада на трибуналы против России

Политика
Лавров счел нарушением международного права планы Запада на трибуналы против России

Планы коллективного Запада на трибуналы против России являются нарушением международного права. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В беседе с РИА Новости глава МИД подчеркнул, что речь также идет о резолюции Генассамблеи ООН о репарациях Украине. Для этого Запад планирует учредить специальный механизм, предусматривающий якобы документирование «ущерба, потерь и вреда».

Ранее советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий в публикации для журнала «Арсенал Отечества» выразил уверенность, что Запад пытался организовать в 2022 году в России блицкриг ментальной войны.
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