Планы коллективного Запада на трибуналы против России являются нарушением международного права. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В беседе с РИА Новости глава МИД подчеркнул, что речь также идет о резолюции Генассамблеи ООН о репарациях Украине. Для этого Запад планирует учредить специальный механизм, предусматривающий якобы документирование «ущерба, потерь и вреда».
Ранее советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий в публикации для журнала «Арсенал Отечества» выразил уверенность, что Запад пытался организовать в 2022 году в России блицкриг ментальной войны.