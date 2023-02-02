Илья Авербух рассказал, почему долго не женился до встречи с актрисой Арзамасовой

Фигурист и тренер Илья Авербух не собирался жениться после расставания с первой женой Ириной Лобачевой пока не встретил актрису Елизавету Арзамасову. Он объяснил, почему 12 лет отказывался от брака.
По его словам, он делит свою жизнь на три этапа. Первый посвящен болезненному браку с Лобачевой. Второй — это 15 лет существования в полном отрицании института брака. Третий же, как утверждает спортсмен, является самым счастливым, поскольку он встретил звезду «Папиных дочек».
«Я 15 лет считал, что брак — это неправильная форма. В ней невозможно существовать. Во всех отношениях говорил, что я не брака, хоть принимаете вы это — хоть нет», — рассуждал он в YouTube-шоу «Точка принятия».
Также Авербух объяснил, почему расстался с первой женой. По его словам, их отношения уже застоялись. Но предлагать матери первенца свободные отношения он категорически отказался.