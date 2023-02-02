Илья Авербух рассказал, почему долго не женился до встречи с актрисой Арзамасовой

По его словам, он делит свою жизнь на три этапа. Первый посвящен болезненному браку с Лобачевой. Второй — это 15 лет существования в полном отрицании института брака. Третий же, как утверждает спортсмен, является самым счастливым, поскольку он встретил звезду «Папиных дочек».