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Мэр Кишинева Чебан призвал жителей города запасаться водой из-за долгов за электроэнергию

Общество
Мэр Кишинева Чебан призвал жителей города запасаться водой из-за долгов за электроэнергию

Мэр Кишинева Ион Чебан призвал местных жителей запастись водой на случай отключения водоснабжения в городе.

Подача воды может быть приостановлена из-за долгов предприятия «Апэ-канал» за электроэнергию. Об этом Чебан написал в социальных сетях.

«Запаситесь водой! Получили указание отключить электричество "Апэ-каналу"», — сообщил он.

Предприятие должно было погасить долги в рассрочку, однако этого так и не произошло. На данный момент в Молдавии действует режим ЧП, объявленный из-за энергетического кризиса и резкого подорожания энергоресурсов.
кишинев молдавия водоснабжение энергокризис
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