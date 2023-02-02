Мэр Кишинева Чебан призвал жителей города запасаться водой из-за долгов за электроэнергию

Мэр Кишинева Ион Чебан призвал местных жителей запастись водой на случай отключения водоснабжения в городе.
Подача воды может быть приостановлена из-за долгов предприятия «Апэ-канал» за электроэнергию. Об этом Чебан написал в социальных сетях.
«Запаситесь водой! Получили указание отключить электричество "Апэ-каналу"», — сообщил он.
Предприятие должно было погасить долги в рассрочку, однако этого так и не произошло. На данный момент в Молдавии действует режим ЧП, объявленный из-за энергетического кризиса и резкого подорожания энергоресурсов.