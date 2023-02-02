Жительница Севастополя обвинила женатого моряка в работе на СБУ за отказ в интимной связи

Недопонимание между россиянкой и военнослужащим случилось во время празднования старого Нового года. В ходе вечеринки, на которую мужчина пришел с женой, ее подруга предложила 48-летнему моряку заняться сексом «пока супруга не видит». Выпускник Нахимовского училища отказался, после чего любвеобильная дама затаила на него обиду.