Жительница Севастополя обвинила женатого моряка в работе на СБУ за отказ в интимной связи

Жительница Севастополя жестоко отомстила знакомому моряку, который отказал ей в интимной связи. Женщина обвинила супруга своей приятельницы в работе на Службу безопасности Украины (СБУ) и донесла на гражданина, пишет Telegram-канал Mash.
Недопонимание между россиянкой и военнослужащим случилось во время празднования старого Нового года. В ходе вечеринки, на которую мужчина пришел с женой, ее подруга предложила 48-летнему моряку заняться сексом «пока супруга не видит». Выпускник Нахимовского училища отказался, после чего любвеобильная дама затаила на него обиду.
Женщина донесла на севастопольца как на агента СБУ. На следующее утро «обидчика» задержали. Через несколько часов допросов россиянина отпустили.