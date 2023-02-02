Лавров заявил о провальной попытке Запада рассорить Россию с азиатскими соседями

Все попытки стран коллективного Запада рассорить Россию с ее соседями из Центральной Азии и установить там свое влияние оказываются провальными. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, Запад использует метод «мягкой силы», чтобы поставить под сомнение развитие дальнейших отношений с Россией всех соседствующих государств. В том числе давлению подвергается и центральноазиатский регион, добавил дипломат в беседе с РИА Новости.
«Но я не вижу здесь каких-либо поводов подозревать, что эти потуги Запада вызывают какую-то серьезную позитивную реакцию, наши соседи, союзники, стратегические партнеры видят эти игры», — заключил Лавров.
Ранее Лавров назвал отношения России с Китаем выше военного союза. Он подчеркнул, что сотрудничество не имеет пределов, ограничений и запретных тем.