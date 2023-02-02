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Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Петербурге стал рекордным в 2023 году

Общество
Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Петербурге стал рекордным в 2023 году

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге растет. Суточный показатель на четверг, 2 февраля, стал самым высоким с начала года.

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Северной столице за минувшие 24 часа выявлено 822 новых случая заражения опасным заболеванием. Это максимум с начала года.

За прошедшие сутки в Северной столице госпитализировали 87 человек с коронавирусом. От опасной болезни скончалось девять петербуржцев.

Администрация губернатора Александра Беглова неоднократно заявляла, что держит на контроле ситуацию с COVID-19 в городе. Однако текущее положение дел идет вразрез со словами чиновников Смольного.
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