Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо дал украинскому руководству неожиданный совет относительно крымского полуострова. Об этом стало известно 2 февраля.
Ранее киевский режим неоднократно озвучивал свои намерения осуществить захват Крыма и «вернуть» его в состав украинского государства. Сальдо в ходе беседы с корреспондентами РИА Новости рассказал, что не стоит обращать внимание на такие высказывания, так как они являются лишь пропагандистским трюком для западных кураторов Киева.
«Киевским властителям надо думать не о Крыме, а о том, куда бежать. Хотя, скорее всего, "золотые парашюты" и "запасные аэродромы" за границей они себе уже давно подготовили», — заявил Сальдо.
Ранее журналисты Politico рассказали, что в США не верят в способности Украины «вернуть» Крым.