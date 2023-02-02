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Сальдо дал киевскому режиму неожиданный совет относительно крымского полуострова

Политика
Сальдо дал киевскому режиму неожиданный совет относительно крымского полуострова

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо дал украинскому руководству неожиданный совет относительно крымского полуострова. Об этом стало известно 2 февраля.

Ранее киевский режим неоднократно озвучивал свои намерения осуществить захват Крыма и «вернуть» его в состав украинского государства. Сальдо в ходе беседы с корреспондентами РИА Новости рассказал, что не стоит обращать внимание на такие высказывания, так как они являются лишь пропагандистским трюком для западных кураторов Киева.

«Киевским властителям надо думать не о Крыме, а о том, куда бежать. Хотя, скорее всего, "золотые парашюты" и "запасные аэродромы" за границей они себе уже давно подготовили», — заявил Сальдо.

Ранее журналисты Politico рассказали, что в США не верят в способности Украины «вернуть» Крым.
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