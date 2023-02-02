Сальдо дал киевскому режиму неожиданный совет относительно крымского полуострова

Ранее киевский режим неоднократно озвучивал свои намерения осуществить захват Крыма и «вернуть» его в состав украинского государства. Сальдо в ходе беседы с корреспондентами РИА Новости рассказал, что не стоит обращать внимание на такие высказывания, так как они являются лишь пропагандистским трюком для западных кураторов Киева.