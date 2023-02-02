Оповещения о ЧС в Ростовской области будут доставлять пешие посыльные

В Ростовской области утвердили способы информирования населения о возникновении чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте донского правительства.
В разработке постановления принял участие региональный департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает сетевое издание «Южный Федеральный». Главное внимание в документе уделено работе сирен. Согласно распоряжению властей, их функциональность и исправность будут проверять два раза в год. При возникновении ЧС решение о включении сирен принимает губернатор региона.
В случае отсутствия в каком-либо населенном пункте сирен, о ЧС дончан должны будут предупреждать посыльные. Они будут перемещаться пешим ходом или на доступных транспортных средствах по специально разработанным маршрутам и информировать местных жителей об опасности.