Оповещения о ЧС в Ростовской области будут доставлять пешие посыльные

В разработке постановления принял участие региональный департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает сетевое издание «Южный Федеральный». Главное внимание в документе уделено работе сирен. Согласно распоряжению властей, их функциональность и исправность будут проверять два раза в год. При возникновении ЧС решение о включении сирен принимает губернатор региона.