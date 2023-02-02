В Подмосковье отец с сыном отправились на лесную прогулку и нашли мертвую школьницу

Мужчина рассказал, что в лесу мимо них прошла девочка-подросток, которая позднее свернула с тропы. После этого они увидели ее без признаков жизни и вызвали полицию. По предварительным данным, школьница покончила с собой. Известно, что ей было 14 лет. Правоохранители проводят проверку.