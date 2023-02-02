В Подмосковье отец с сыном отправились на лесную прогулку и нашли мертвую школьницу

Житель Подмосковья и его сын обнаружили мертвую школьницу во время лесной прогулки. Инцидент произошел в Балашихинском городском округе, передает mk.ru.
Мужчина рассказал, что в лесу мимо них прошла девочка-подросток, которая позднее свернула с тропы. После этого они увидели ее без признаков жизни и вызвали полицию. По предварительным данным, школьница покончила с собой. Известно, что ей было 14 лет. Правоохранители проводят проверку.
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