Погибшие при пожаре в Севастополе рабочие отравились насмерть угарным газом во сне

Рабочие, погибшие при пожаре в строительных бытовках в Севастополе, умерли во сне. Мужчины надышались угарным газом, в связи с чем не смогли проснуться и вовремя покинуть горящее помещение, сообщает источник ФАН в экстренных службах региона.
По его словам, жертвы — сотрудники компании «ВАД», задействованные в строительстве трассы «Таврида». Причиной возгорания в вагончиках стала неисправность электрической проводки.
Поскольку пожар вспыхнул в 03:00 по местному времени, все строители спали. С этим связано большое количество жертв.