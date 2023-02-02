Погибшие при пожаре в Севастополе рабочие отравились насмерть угарным газом во сне

Рабочие, погибшие при пожаре в строительных бытовках в Севастополе, умерли во сне. Мужчины надышались угарным газом, в связи с чем не смогли проснуться и вовремя покинуть горящее помещение, сообщает источник ФАН в экстренных службах региона.