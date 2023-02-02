Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Погибшие при пожаре в Севастополе рабочие отравились насмерть угарным газом во сне

Происшествия
Погибшие при пожаре в Севастополе рабочие отравились насмерть угарным газом во сне

Рабочие, погибшие при пожаре в строительных бытовках в Севастополе, умерли во сне. Мужчины надышались угарным газом, в связи с чем не смогли проснуться и вовремя покинуть горящее помещение, сообщает источник ФАН в экстренных службах региона.

По его словам, жертвы — сотрудники компании «ВАД», задействованные в строительстве трассы «Таврида». Причиной возгорания в вагончиках стала неисправность электрической проводки.

Поскольку пожар вспыхнул в 03:00 по местному времени, все строители спали. С этим связано большое количество жертв.
крым севастополь гибель пожар
Военкоры ФАН
Лучшие в аду